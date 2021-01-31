Пішов з життя батько відомого українського оперного виконавця Василя співака, Ярослав Сліпак

Чоловік помер 31 Січня, всього через тиждень після 80-річчя. Про трагічну подію на офіційному сайті повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Ярослав Сліпак був фахівцем виробничого підрозділу, у нього залишилися дружина Надія і син Орест.

"Велика втрата для сім'ї, друзів, для дружини і сина. Щирі співчуття і велика подяка за стійку і справжню позицію щодо своєї країни. Тому що тільки тверда духом людина могла виховати справжнього Героя", - йдеться в повідомленні.

На своїй сторінці у "Фейсбук" про покійного висловився колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян:

"Тепер вони разом. Сьогодні вночі помер отець Василь слепиш-Yaroslav Slipak. Йому було 80 років. Він був дуже порядною і чуйною людиною. Все життя важко працював, виховав двох чудових синів і найбільше любив Україну. Вічна пам'ять".

Василь Сліпак був солістом Паризької Національної опери (бас-баритон), в 2015 році відправився захищати українців на Донбас, отримав позивний "міф". Співак тричі побував на фронті, 29 червня 2016 року він загинув від снайперського пострілу під час бою. У 2017 році добровольцю посмертно присвоїли звання Героя України.

Багато користувачів мережі співчувають родині Ярослава Сліпак і залишили багато скорботних коментарів:

"Вічна пам'ять. Батько йде до сина"; " світла пам'ять... Щирі співчуття рідним і близьким..."; "Вічна пам'ять батькові, який виховав такого сина..."; "Спасибі Вам за все, що ви зробили для України!!!"; "Достойних синів виростив"; " світла пам'ять пану Ярославу. Зараз він поруч з Василем, нехай їм там буде добре!"; "Разом вони щасливі, на небі всім добре".

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