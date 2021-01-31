Відома співачка українського походження Наташа Корольова засвітилася в компанії відомого спортсмена

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка поділилася спільним знімком з Сергієм Харитоновим. Співачка була одягнена в красивий літній сарафанчик. На голові у неї красувалися грайливі хвостики. Корольова пригорнулася до чоловіка, поки він робив з нею селфі. Виглядала артистка дуже задоволеною і життєрадісною.

Як відомо, Сергій Харитонов - російський спортсмен, відомий за професійними виступами в боях зі змішаних єдиноборств. Такий чоловік може задати спеку чоловіку-зраднику Корольової Тарзану.

Варто відзначити, що Корольова у себе в Сторіс також похвалилася розкішним застіллям, на яке вона потрапила. Вона зняла на відео біляші домашнього приготування, салати, а також запечену в духовці качку.

Раніше ми писали, що Наташу Корольову застали в ресторані з ввічливим "кавалером". Співачка була у відмінному настрої і навіть дозволила приятелеві годувати її солодкими ласощами з ложечки. За словами артистки, поки її друг у від'їзді, вона сіла на жорстку дієту.

Додамо, що останнім часом у співачки в мережі з'являється багато чоловіків. Це наштовхує на роздуми про те, що примирення Корольової і Тарзана було несправжнім.

Нагадаємо, що ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "виглядає просто потворно".

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