Українська співачка Даша Астаф'єва висловилася про свою самотність за допомогою нового пікантного образу

Як передає Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото, для яких вбралася в просторий смугастий костюм сірого кольору і короткий чорний топ. Вона доповнила свій лук елегантною короткою зачіскою і великими кільцями сережок.

Під час фотосесії Даша Астаф'єва присіла на підлогу і приспустила піджак до самих ліктів і дозволила шанувальникам милуватися своїми значними формами в декольте. На деяких кадрах зірка зовсім зняла верхню частину вбрання і міцно притиснула її до грудей, ніби обіймаючи.

"Чому ти все ще незаміжня?! Чому у тебе все ще немає дітей?!". Слабкодухим настійно рекомендую перегортати! Неприємно, але що вже там, давайте все-таки поговоримо і, може, разом забудемо. Щирі і сміливі ви мої. Мої настільки, що відкидаючи будь-які рамки пристойності, змітаєте всі межі допустимого на своєму шляху", - поділилася своїми переживаннями Даша Астаф'єва. - "Давайте подивимося на фото. На ньому людина, яка досягла віку, коли, часом, навіть саме слово "вік" може принести нестерпний біль. Чи впізнаєте ви в цьому фото себе? Чи Часто вас "б'ють" по морді цією фразою? Адже проблема навіть не в самому питанні або відповіді на нього, проблема глибше — в самому бажанні всадити вас в давно застарілий шаблон з висоти своєї тупості. Як же все-таки дочиста вирвати з себе таке сприйняття?".

Багато фанатів підтримали виконавицю в коментарях до посту:

"Ти мій вічномолодий пончик з кокосом!!!"; "Даша, яка ти красива завжди. Я в шоці!😍 "; "Даша, ви прекрасні і я розумію Вас! Тому що мішень з боку недалеких людей"; " найсильніша зйомка!!!"; "Дуже круто. І так хочеться бачити палаючі очі"; "Даша чимось схожа на Моніку Беллуччі".

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