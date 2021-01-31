Російський поп-виконавець Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, запаморочив голову ефектними танцями

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував анонс танцювального шоу, в якому він бере участь. На відео, опублікованому в сторіс, Лазарєв закрутив у танці ефектну блондинку, показавши їй, на що здатний. Виглядав артист чудово. З таким будь-яка дівчина погодиться відправитися хоч на край світу.

Артист був одягнений в білосніжний костюм, а його партнерка, якою виявилася відома танцівниця Катерина Осипова, в сріблясте коротеньке плаття. Співак закрутив жінку, в результаті чого її сукня задралася.

"Включаємо "Танці з зірками", - підписав відео артист.

Варто відзначити, що Сергій Лазарєв пропустив перший ефір "Танців", тому що не зміг вилетіти з Індонезії, щоб встигнути до прем'єри шоу. Однак у другому випуску співак показав свій талант, вразивши журі. Як відомо, за перемогу в шоу Лазарєв змагатиметься з блогером і колишнім хлопцем Ольги Бузової Давою, який раніше професійно займався танцями.

Раніше ми писали, що 37-річний артист вирішив відпочити в перервах між репетиціями. Він поділився кадром, на якому лежав прямо на підлозі посеред святкових декорацій.

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