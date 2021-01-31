Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова влаштувала шикарний відпочинок на Мальдівах

Відправившись у відпустку з чоловіком на Мальдіви, Даша вирішила оголосити про свою першу вагітність. Більш того, зараз зірка знаходиться на п'ятому місяці, тому увага до її способу життя і фігури особливо прикута. Шанувальниці навперебій завалюють молоду блогершу питаннями, на які вона з радістю відповідає.

Примітно, що дівчина сама заявила – За весь час вона набрала всього три кілограми, але талія з 59 см пішла в 69. На новому фото Даша позувала в яскравому купальнику посеред океану. Сидячи на дошці для серфінгу з веслом, дівчині вдалося підкреслити і засмагле тіло і кругленький живіт в цілому.

"Беремо максимум від останнього дня на Мальдівах️ ️ Завтра додому, навіть не віриться, що засипати ми будемо вже в обнімку з нашим котом🥰», - написала Квіткова.

Шанувальники відразу відповіли:

"Як красиво вагітна, животик, стегна округлилися, жіночно🎊; Даша, скажіть будь ласка, а в самому океані купатися дозволено?; Так вже видно животик🥰 🥰 🥰; все хороше має бути дозовано, інакше воно знеціниться!!!! 😁 а котик між іншим теж вже скучив 😉; Красотіща😍; як же красиво 😍; вагітна лялечка Барбі🤰 😍; як героїня мультика-це перша асоціація, ось це для малятка спогади; найпрекрасніша!!!!!😍❤️».

Красуня раніше підкреслила, що навіть незважаючи на складнощі, вагітність стала для неї «найпрекраснішим часом».

Вона також розповіла, як сам Добринін ставиться до цього хвилюючого періоду.

"Навіть описати вам не можу, що відбувається, коли Микита розмовляє, цілує або гладить животик. Ми кожен день дякуємо Всесвіту, що з нами сталося таке диво. І скажу вам чесно, нудота - це ніщо, в порівнянні з тим, коли ти дивишся на УЗД і бачиш своє маленьке щастя», - підсумувала Квіткова.

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