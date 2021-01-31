Ведучий Юрій Горбунов заінтригував спільним знімком з колишнім тренером шоу "Голос країни" Даном Баланом
Фотографію із закулісся шоумен виклав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
Як відомо, 24 січня на телеканалі "1+1" стартував 11 випуск вокального телешоу "Голос країни" під назвою "перезавантаження".
Телеведучі всіляко інтригують публіку, викладаючи різні фотографії з гучного проекту.
«Ви просили Селфі з Даном! Будь ласка!",- підписав шоумен.
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На фото представлені Юрій Горбунов, його соратниця і дружина Катя Осадча, а в центрі позує Молдавський поп-співак Дан Балан. По всій видимості, він відвідав шоу в якості гостя, адже як відомо, цього разу крісло суддів зайняли Олег Винник, Надя Дорофєєва, Монатік і Тіна Кароль.
Шанувальники почали коментувати побачене.
"Три зірки, це круто", " а чим Дан займається в Україні? Що робить?", " Так Дан з Тіною чи ні?", "А Тіну де втратили, сам так з Катею, неправильно як то", - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, що до цього Горбунов викладав спільне фото з Олегом Винником.
"Фото з повелителем вовчиць !! Прикладайте слабкі місця - фото цілюще😎і не забудьте 24 січня, цієї неділі подивитися Голос -11 сезон !!",- жартівливо підписав Юрій Горбунов.
Нагадаємо, що Осадча і Горбунов розговорилися на "Голосі країни", Балан повернувся на проект: "це буде розрив»
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