Ведучий Юрій Горбунов заінтригував спільним знімком з колишнім тренером шоу "Голос країни" Даном Баланом

Фотографію із закулісся шоумен виклав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, 24 січня на телеканалі "1+1" стартував 11 випуск вокального телешоу "Голос країни" під назвою "перезавантаження".

Телеведучі всіляко інтригують публіку, викладаючи різні фотографії з гучного проекту.

«Ви просили Селфі з Даном! Будь ласка!",- підписав шоумен.

На фото представлені Юрій Горбунов, його соратниця і дружина Катя Осадча, а в центрі позує Молдавський поп-співак Дан Балан. По всій видимості, він відвідав шоу в якості гостя, адже як відомо, цього разу крісло суддів зайняли Олег Винник, Надя Дорофєєва, Монатік і Тіна Кароль.

Шанувальники почали коментувати побачене.

"Три зірки, це круто", " а чим Дан займається в Україні? Що робить?", " Так Дан з Тіною чи ні?", "А Тіну де втратили, сам так з Катею, неправильно як то", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що до цього Горбунов викладав спільне фото з Олегом Винником.

"Фото з повелителем вовчиць !! Прикладайте слабкі місця - фото цілюще😎і не забудьте 24 січня, цієї неділі подивитися Голос -11 сезон !!",- жартівливо підписав Юрій Горбунов.

Нагадаємо, що Осадча і Горбунов розговорилися на "Голосі країни", Балан повернувся на проект: "це буде розрив»

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