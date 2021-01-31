Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася своїм веселим настроєм у загадковому вигляді

Як пише Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже фото після відвідин "Містечка зимових розваг" в Києві. Вона відображена в короткій білій шубі, чорному топі з невеликим декольте, шкіряних штанях і черевиках на товстій підошві, але найсильніше увагу привертає срібляста маска на обличчі, яку красуня прикрила чорними окулярами. До того ж, арстистка зробила собі екстравагантну зачіску, зав'язавши локони на маківці.

У такому вигляді Наташа Могилевська покрасувалася в салоні автомобіля. Позуючи для фото, співачка взяла в руку келих з жовтим напоєм і вальяжно розвалилася на сидінні, піднявши ногу.

"Круто, коли вмієш зробити свято навіть з буденних речей і не шукаєш виправдань. А як ви сьогодні робите собі свято?",- поцікавилася знаменитість у передплатників.

"Ну так, сьогодні свято горілки)) так привітала її"; "Ой красуня 👏 👏 👏 Наталочка"; "Класні, а також в вас позитивні пісні"; "ну або коли не хочеш, щоб дізналися"; "як красиво"; "молодець, ви супер"; "чарівна 😍 😍 😍 туфлі - бомба"; "крутишка така 😍 моделька"; "секс у великому місті:)"; "туфлі вогонь"; "після локдауна це абсолютно захоплюючий досвід🔥 😂".

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