Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) підкорила апетитними формами

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких постала в спокусливому комбінезоні чорного кольору. Фігуриста співачка насилу втиснула свої видатні форми в костюм. Щільна тканина підкреслила кожен вигин красуні.

Цього співачці здалося мало, тому образ вона доповнила чорною перукою і сонцезахисними окулярами. Вона крутилася, щоб показати себе з усіх боків. Крім цього, MARUV розташувалася на підлозі, викинувши ногу в сторону. Кадр вийшов вельми гарячим.

"Це моє альтер его @shlakoblochina з її новим релізом VIP", - підписала фото артистка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. За короткий час пост зібрав понад 6 тисяч лайків.

"Ох, щось гаряче стало. Піду біля віконця, подихаю трошки", " щоб ти не робила у тебе все все виходить. Дуже яскрава дівчина", " MARUV ти найкраща співачка. Я люблю тебе", "Пушка нереальна", «Краща», «гаряча», "я з розуму сходжу", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що MARUV поділилася гарячим кадром з відпочинку в теплих краях. На фото Анна стояла на четвереньках в чорному купальнику і капелюшку. Зірка підбиралася до подружки Ольги, яка сиділа неподалік.

Нагадаємо, що розповніла MARUV вразила зовнішнім виглядом в рожевому міні з ліфчиком назовні: "потужна тітка".

Як повідомляла Politeka, MARUV приголомшила любовними втіхами з чоловіком, кадри для дорослих:"обласканий і затісканий".

Також Politeka писала, що безсоромну MARUV, обтягнуту латексом, змусили попітніти під штангою в спортзалі: "нещадний тренер...".