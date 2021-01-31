Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) підкорила апетитними формами
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких постала в спокусливому комбінезоні чорного кольору. Фігуриста співачка насилу втиснула свої видатні форми в костюм. Щільна тканина підкреслила кожен вигин красуні.
Цього співачці здалося мало, тому образ вона доповнила чорною перукою і сонцезахисними окулярами. Вона крутилася, щоб показати себе з усіх боків. Крім цього, MARUV розташувалася на підлозі, викинувши ногу в сторону. Кадр вийшов вельми гарячим.
"Це моє альтер его @shlakoblochina з її новим релізом VIP", - підписала фото артистка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів. За короткий час пост зібрав понад 6 тисяч лайків.
"Ох, щось гаряче стало. Піду біля віконця, подихаю трошки", " щоб ти не робила у тебе все все виходить. Дуже яскрава дівчина", " MARUV ти найкраща співачка. Я люблю тебе", "Пушка нереальна", «Краща», «гаряча», "я з розуму сходжу", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що MARUV поділилася гарячим кадром з відпочинку в теплих краях. На фото Анна стояла на четвереньках в чорному купальнику і капелюшку. Зірка підбиралася до подружки Ольги, яка сиділа неподалік.
Нагадаємо, що розповніла MARUV вразила зовнішнім виглядом в рожевому міні з ліфчиком назовні: "потужна тітка".
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