Популярний український співак Олег Винник, який став одним з тренерів шоу "Голос країни", розповів, що чекає шанувальників проекту

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram виконавець опублікував анонс шоу, зізнавшись, що в новому випуску з'являться учасники з його команди. На фото Олег постав у чорному костюмі, який ідеально сидів по його фігурці. Він розставив руки в сторони і завмер з посмішкою на обличчі.

"Вже сьогодні ви дізнаєтеся, хто приєднався до команди OV на "Голосі країни" @goloskrainy_official", - повідомив артист.

У коментарях Виннику залишили масу позитивних відгуків.

"Чекаю з нетерпінням", "Кращий, обожнюю", "Чекаємо з нетерпінням!", "І ви знову найкрасивіший", "Дуже цікаво, будемо дивитися! Удачі!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Олег Винник разом з Надею Дорофєєвою стали новими тренерами шоу «Голос країни». Вони приєдналися до Тіни Кароль і Дмитра Монатіка, які вже були суддями проекту.

Раніше ми писали, що Олег Винник на одному з ефірів "Голос країни" змінив амплуа і показав себе рок-зіркою. Один з учасників умовив співака на сміливий експеримент. Виконавець виконав одну з пісень Rammstein, щоб довести, що він справжній рокер.

Нагадаємо, що Винник видав правду про стосунки між Кароль, Дорофєєвою і Монатіком на "Голос країни": "є що розповісти".

Як повідомляла Politeka, Винника підловили в потрібний момент на "Голосі країни", шанувальники ахнули: "Олег, ви...".

Також Politeka писала, що Олег Винник відправив у "нокаут" українок, погравши біцепсами на "Голосі країни":"просто вау".