Популярний український співак Олег Винник, який став одним з тренерів шоу "Голос країни", розповів, що чекає шанувальників проекту
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram виконавець опублікував анонс шоу, зізнавшись, що в новому випуску з'являться учасники з його команди. На фото Олег постав у чорному костюмі, який ідеально сидів по його фігурці. Він розставив руки в сторони і завмер з посмішкою на обличчі.
"Вже сьогодні ви дізнаєтеся, хто приєднався до команди OV на "Голосі країни" @goloskrainy_official", - повідомив артист.
У коментарях Виннику залишили масу позитивних відгуків.
"Чекаю з нетерпінням", "Кращий, обожнюю", "Чекаємо з нетерпінням!", "І ви знову найкрасивіший", "Дуже цікаво, будемо дивитися! Удачі!",- пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Олег Винник разом з Надею Дорофєєвою стали новими тренерами шоу «Голос країни». Вони приєдналися до Тіни Кароль і Дмитра Монатіка, які вже були суддями проекту.
Раніше ми писали, що Олег Винник на одному з ефірів "Голос країни" змінив амплуа і показав себе рок-зіркою. Один з учасників умовив співака на сміливий експеримент. Виконавець виконав одну з пісень Rammstein, щоб довести, що він справжній рокер.
Нагадаємо, що Винник видав правду про стосунки між Кароль, Дорофєєвою і Монатіком на "Голос країни": "є що розповісти".
Як повідомляла Politeka, Винника підловили в потрібний момент на "Голосі країни", шанувальники ахнули: "Олег, ви...".
Також Politeka писала, що Олег Винник відправив у "нокаут" українок, погравши біцепсами на "Голосі країни":"просто вау".