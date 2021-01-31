Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі Роксолани у «Величному столітті», поділилася найсокровеннішим

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з новонародженою донькою. Як відомо, на початку січня 2021 року актриса вдруге стала мамою. Вона вже встигла прийти у форму, тому влаштувала святкову фотосесію.

На фото Узерлі постала в світлій короткій сукні з рюшами. Вона сиділа на ліжку, тримаючи дитину на руках. Актриса виглядала дуже щасливою і усміхненою. Правда, обличчя новонародженої вона показувати не стала, закривши його сердечком.

На одному з фото красуня позувала відразу з двома своїми дочками.

У коментарях Узерлі залишили масу приємних слів.

"Люблю вас", "красива мама", "Принцеса, дійсно принцеса", "ви дійсно їдете в Туніс?", "Найкраща!", "Ах, як красиво, спасибі, що поділилися цим з нами!", "Ти так покращала", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі вразила бездонним поглядом. Красуня опублікувала свій портрет, на якому можна було розглянути її ідеальне обличчя. Особливу увагу шанувальників привернули великі очі актриси.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" розчулила знімком новонародженої дочки: як виглядають обидві Роксолани.

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі, яка нещодавно народила, з "Величного століття" зачарувала новими фото: навіть золото не затьмарить цю красу.

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" в золоті захопила чуттєвими кадрами:"шикарна Хюррем".