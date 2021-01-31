Українська співачка Настя Каменських, дружина репера Потапа, порадувала новим образом у мереживній сукні

Як пише Politeka.net, знаменита красуня не соромиться показувати свої форми в найвідвертіших нарядах і регулярно ділиться фото в "Instagram". На цей раз вона одягла біле мереживне плаття з величезним декольте майже до пояса, яке ледь прикрило її бюст. Візерунки у вигляді квітів сховали від цікавих очей інтимні місця артистки і відкрили лише те, що можна бачити стороннім. Образ доповнила елегантна зачіска з двома пасмами, які окреслили її обличчя, і великі сережки.

Для чуттєвого знімка Настя Каменських позувала в кімнаті, підставивши обличчя яскравим променям сонця. Вона прикрила очі і поклала руки собі на груди, надавши кадру ніжності.

"Музика дарує нам можливість знову і знову проживати найщасливіші і найпотаємніші моменти життя. Сподіваюся, що мої пісні нагадують вам про щасливі дні і незабутні події Вашого життя. Люблю вас і співаю для вас!",- підписала фото Настя Каменських.

У коментарях шанувальники висловили зірці захоплення і оцінили її музичну творчість:

"Ваші пісні надихають";" Ваші ліричні пісні українською, вашим тембром це щось неймовірне";" просто вогонь"; " ти дуже , дуже талановита співачка. Любимо тебе"; "заради цього образу весь Пірсинг навіть зняла"; " Боже, яка красива 😍";" чарівна"; " скільки ніжності, скільки жіночності, і все це в одній дивовижній дівчині👉в Вас😉❤️👍. Саме про такі щасливі дні я і згадую під ваші пісні. Нова композиція дуже подобається😉"; "Ви як горілка в сільському магазі, яка засліплює".

Нагадаємо, що убита горем Каменських показала свою маму, раптово стала вдовою: "Настя, мої співчуття...".

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