Модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", блиснула формами в сміливому вбранні

Як передає Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" серію нових фото в купальнику. Цього разу дівчина одягла світло-жовтий костюм - боді на блискавці, який лише злегка прикрив її бюст і максимально оголив талію. Дівчина також доповнила свій зовнішній вигляд іменним намистом не шиї і сонцезахисними окулярами, які прикріпила до волосся на маківці.

Позуючи для фото, Демі Роуз розстебнула блискавку на грудях і відкрила хвилюючий вид на свої груди, здається, що вона ледь не вистрибує зі слабких кайданів купальника. На одному з фото модель глянула прямо в камеру, показавши свої темні очі, а на іншому заплющила руками волосся.

Користувачі соціальної мережі засипали красуню приємними коментарями, оцінивши її пікантний образ:

"2 фото, просто сяй🔥 🤩!"; "Повний знімок, будь ласка"; "Квітка"; "чудова зачаровує і вабить"; "Абсолютно приголомшливо"; "потужна жінка"; "зачаровує краса"; "я з тобою в цих позитивних флюїдах, тому що вони нам потрібні !!"; "Прекрасне обличчя і очі"; "Боже, Ти прекрасна"; "така сяюча"; "чарівні вигини"; "ти скинула вагу?"; "Другий більш чуттєвий"; " чарівна жінка, мила і солодка принцеса😍 🥰 😍 🥰"; "о, любов моя ... Ти виглядаєш жарко"; "справжня богиня"; "які багаті форми, спокуслива жінка"; "Краса - могутня сила, посмішка - її меч"; "Найпростіший наряд на тобі виглядає так гаряче, що це обпекло душу!".

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