Відома співачка Наташа Корольова похвалилася звабливими формами на яхті у веселій компанії

Наташа Корольова зараз відпочиває в Майямі і гостює у своєї мами. У своєму Instagram Stories вона похвалилася шикарною фігуркою на відпочинку в компанії подруг і чарівного чоловіка, пише Politeka.net.

Наташа Корольова, мабуть, втомилася від втомливої історії зі зрадою її чоловіка Тарзана і поїхала в Майамі до своєї мами. А щоб не втрачати часу даремно, співачка вирішила зібрати своїх подруг і покататися з ними на яхті в компанії невідомого чоловіка, який теж потрапив в кадр.

На одному з відео 47-річна Наташа Корольова в рожевому топі з глибоким декольте і милих укорочених штанцях спостерігала за дельфінами, які пустували в море. Згадавши про свій хіт "Дельфін і Русалка", співачка повернулася до камери і заявила, що дельфіни припливли за нею, після чого весело розсміялася.

У наступному ролику Наташа Корольова сиділа разом з чотирма подругами на смугастих матрацах. Жінки вирішили похвалитися ідеальними ніжками і трохи пожартувати, заспівавши пісню про чоловічі вчинки.

Королева сиділа по центру і, схрестивши ніжки, красиво тягнула шкарпетку разом з подругами. Всі почали співати пісню і робити "хвильку", картинно перекидаючи ніжки на іншу сторону, хоча "номер на катері" вийшов у них не відразу.

"Червона помада нам йде, а він виявився виродком, а він виявився виродком...",- співали подружки і весело реготали після цього.

Також про те, що Королева прекрасно проводить час далеко від чоловіка Сергія Глушка, говорить і відео, яке вона опублікувала на своїй сторінці. Співачка медитує на носі яхти, сидячи до камери спиною і спостерігаючи за неповторним морським пейзажем під пісню свого сина Архипа. Шанувальник зірка у своїх коментарях звернули увагу на її звабливу фігурку, а деякі порівняли її з дівчинкою і просто милувалися красивими кадрами.

"Фігура фантастична!", "Красива!!!", "Я на Наташині останні фотки дивлюся і у мене дежавю, я ніби в 1992 році", "Наталочка яка ж ти красива, фігурка супер", "Як же молодо і свіжо ви виглядаєте!!! Прямо дівчисько", "А фігурка супер, є на що дивитися і чим милуватися",- написали фоловери до публікації співачки.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Наташа Корольова (@koroleva _ _ star)

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