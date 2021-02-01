Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розкрив деталі запису на вакцинацію та імунітет після введення ліків

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у своєму інтерв'ю ТСН.uа розповів про майбутню вакцинацію українців та імунітет, який люди отримують після введення ліків, пише Politeka.net.

Віктор Ляшко відповів на одне з головних питань, яке цікавить багатьох українців: як можна буде записатися на вакцинацію і де дізнаватися детальну інформацію про хід імунопрофілактики.

За словами головного санлікаря країни вже з 10 лютого в Україні запрацює офіційний сайт про COVID-19, де українці зможуть не тільки дізнатися про механізм вакцинації, а й записатися на неї.

"10.02 у нас вже буде повністю протестовано в медичних інформаційних системах, які сьогодні стоять у лікарів, модуль імунопрофілактика. І паралельно з цим буде запущений сайт, назва там COVID-19, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику", - повідомив Віктор Ляшко.

Крім того, він зазначив, що наразі в Україні вже працюють над створенням комунікаційної кампанії, в рамках якої буде повідомлятися інформація про те, хто з громадян, де і від кого зможе отримати ліки. Крім того, українці зможуть дізнатися подробиці одного з трьох механізмів отримання щеплення.

"Там буде три механізми, як це можна буде зробити: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від центру первинної медико-санітарної допомоги", - підкреслив головний санітарний лікар.

Він також зазначив, що ті люди, які не укладали декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати ліки за місцем проживання, спираючись на один із запропонованих механізмів.

Також Віктор Ляшко розповів про імунітет, одержуваний тими, хто пройде вакцинацію. За його словами поточні результати досліджень говорять про те, що швидше за все, імунітет буде отриманий на період мінімум один рік.

"Дивіться, поки це новий продукт. За фактом проводили випробування клінічні на безпеку, ефективність, на тривалість. Вони, дослідження тривають. Тому ми не можемо зараз чітко сказати. Але всі кажуть, що не менше 12 місяців", - заявив Віктор Ляшко.

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