Відома модель Олівія Калпо, яка в 2012 році стала "Міс Всесвіту", показала себе на відпочинку

На фото Олівія позувала в білому бікіні, накидці, яку підв'язала на сідницях, і капелюшку. Зірка сиділа на колінах і розставила ніжки, а в руках тримала келих з напоєм. Калпо посміхалася, хвалячись плоским животиком і витонченою фігурою, завдяки чому кадри вийшли дуже захоплюючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кисло-солодкий", - підписала зірка фотографію.

"Ох, Привіт", "це моя дитина", "наступний рівень", "ти прекрасна", "дуже добре", "ви робите вигляд капелюхи-відра", "переважна"," сподіваюся, це апельсинова горілка", " скажіть, будь ласка, звідки у вас ланцюжок ?! Така красива", "буквально найкрасивіша людина в світі", "ти солодка і кисла"," Олівія ти красива", " Красиво і спокусливо! Це теж гарний фон!", "Звідки прикраси для тіла", "котяча матуся", " шалено красива! Заздрю всьому сонечку!".

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Цього разу спокусниця постала в білому вбранні без білизни. Це був сарафанчик, що тримається на найтонших бретельках, які, здавалося, ось-ось зісковзнуть з плечей.

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