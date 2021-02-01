Меган Маркл і принц Гаррі в черговий раз приголомшили фанатів різкою заявою

Про це пише британське видання Express.

За інформацією ЗМІ, герцоги сассекські знову зганьбили королівську сім'ю своєю поведінкою і заявами.

Справа в тому, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили поскаржитися на погано влаштоване життя в США. За подружнє життя герцоги чотири рази змінювали особняки, вартість трьох з яких перевищує $20 млн.

Також Меган Маркл скаржилася після того, як няня, яка з ними переїхала в США, вирішила повернутися до сім'ї у Великобританію.

Всі ці скарги описані в книзі "У пошуках свободи", присвяченій життю герцогів, але подібні заяви лише розлютили їх шанувальників.

Як стверджують британські журналісти, Меган Маркл і принцу Гаррі нагадали, що поки вони "страждали" в розкішних особняках, сотні тисяч людей гинули на Землі від коронавірусу.

Раніше ми розповідали, як принц Гаррі повернеться в палац без Меган Маркл.

Так, британські журналісти провели опитування і поцікавилися у своїх читачів про подальшу долю чоловіка Меган Маркл.

Половина читачів видання вважає, що принц Гаррі одного разу повернеться в королівську сім'ю. Більш того, фанати стверджують, що молодший син принцеси Діани переїде в Букінгемський палац нібито після розлучення з Меган Маркл.

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