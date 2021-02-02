Співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос похвалилася, як проводила час у відпустці

Екстремальні кадри вона опублікувала у своєму особистому Instagram.

На ролику чітко видно, як українська зірка Санта Дімопулос в спеціальній екіпіровці вирішила отримати дозу адреналіну на екстремальному атракціоні.

Атрракціон представляє з себе зіплайн, простягнутий під кутом 16 градусів між хмарочосами (46-й поверх) над причалом Дубая.

За словами Санти Дімопулос, протяжність маршруту становить один кілометр, а максимальна швидкість досягає 80 км/год.

"Може хтось відповість на моє запитання в цьому відео" Боже, навіщо я це роблю?",- підписала співачка екстремальне відео у своєму мікроблозі.

Користувачам сподобалася публікація Дімопулос і вони завалили її лайками з захопленими коментарями.

"Дуже-дуже круто", "Вам не вистачає адреналіну", " очманіти...", "Схоже, вам зовсім не страшно", "божевільна, я після тебе теж так захотіла", " Аааа...як круто! Ви дуже смілива, я б не змогла. З доброї волі це зробити", " хіба не кайф? Заради емоцій", "Моя мрія", - написали вони під публікацією.

Раніше ми також розповідали, що Санта Дімопулос набрала зайві кілограми, і їй довелося повертати свою колишню форму.

Тому зірка вирішила розкрити фанатам деякі секрети.

Дімопулос стала дотримуватися правильного харчування (каші, салати, овочі, яйця, риба), спорт п'ять разів на тиждень, робила процедури по тілу (масаж, розтирання щіткою, лазня, обгортання, апаратний масаж), вакуум, щоб прибрати живіт і зміцнити внутрішні м'язи.

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