Відомий співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес відчув сильний біль

Відомий український співак Володимир Дантес у своєму мікроблозі в Instagram розповів про справжній біль, який йому довелося випробувати, пише Politeka.net.

Володимир Дантес вирішив удосконалити своє тіло за допомогою ще однієї татуювання, яка продовжує стару. Співак розповів шанувальникам про свої відчуття, лежачи на столі у майстра, який і оком не моргнувши нещадно "катував" зірку голкою з чорним чорнилом.

В Instagram Stories Дантес наочно показав, як виглядає процес нанесення тату на тіло. Новий малюнок став доповненням до Фенікса, який вже прикрашає всі груди співака.

На кадрах майстер наносив малюнок на ліве передпліччя Дантеса, продовжуючи візерунок з пір'я, поки співак мало не через стогін розповідав про свій біль.

"Друзі, ніколи не робіть татуювання. Це дуже боляче. Я не знаю взагалі, навіщо ви це робите. Це просто якийсь треш", - з легким гумором заявив Володимир Дантес на відео і засміявся крізь біль.

Свою публікацію співак підписав застереженням про те, що з часом будь-яка тату втрачає свій вигляд, тому потрібно ретельно все зважити перед таким кроком.

"Не робіть тату, подумайте, як в старості виглядати будете", - написав Володимир Дантес в Instagram Stories.

Нагадаємо, що і Дантес, і його дружина Надя Дорофєєва із задоволенням прикрашають своє тіло татуюваннями, від яких приходять в захват їх шанувальники. Під час недавнього відпочинку пари на Балі фоловери змогли насолодитися безліччю яскравих знімків, де Дорофєєва і Дантес засмагали, насолоджувалися теплими водами і гуляли по пляжу.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Dantes (@vladimirdantes)

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