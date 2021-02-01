Відома українська телеведуча Тетяна Воржева, яка запам'яталася багатьом своєю участю в «Фабриці зірок», показала фігуру на мрійливому фото

Популярна красуня, яку через зовнішню схожість часто називають "українською Анджеліною Джолі", поділилася новим постом в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Воржева вирішила показати, як виглядають її мрії. Вона поділилася архівним фото, на якому позує на березі моря під палючим сонцем. На знімку зірка розслаблено лежить на піску, насолоджуючись засмагою.

На ній чорне вбрання у вигляді короткого топіку і спідниці, яка спокусливо оголює ноги красуні. Головним акцентом її образу став велика біла квітка на грудях.

"В душі", - мрійливо підписала знімок Воржева.

Судячи з усього, саме про таке проведення часу мріє ведуча в холодний лютневий день.

Раніше ми писали, що Воржева поділилася яскравим фото, а також звернулася до своїх шанувальників.

Так, знаменитість підкреслила, що в 2021 році важливо знайти в собі сили подолати наслідки попереднього року.

Вона також опублікувала архівний знімок, зроблений в жарку пору року. На знімку ведуча припала до землі в життєрадісному червоній сукні з відкритою спиною.

Ведуча вибрала для фото незвичайну позу: вона сіла на коліна і буквально «склалася» навпіл.

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