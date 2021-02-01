Популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала роздумами про втрачене кохання

Наталя Могилевська продовжує вести бесіди зі своїми шанувальниками в Instagram і в одній з останніх публікацій підняла важливу і глибоку тему любові. Співачка вбралася в хутра і заворожила передплатників глибоким поглядом і ніжним образом, пише Politeka.net.

Наталя Могилевська побалувала шанувальників красивим знімком, зробленим в класичних чорно-білих тонах. Вона використовувала свій образ з останнього кліпу "Натусик", але, змінивши зухвалий стиль на більш чуттєвий, вразила фоловерів жіночністю і м'якістю.

На портретному фото зірка зображена крупним планом, сидячи на білому дивані. Ніжна Могилевська немов тонула в хмарі з білого хутра своєї шубки, яка огортала плечі і груди співачки своїм м'яким дотиком.

Досить яскравий макіяж, що підкреслює темні очі Наталії Могилевської, пом'якшувала монохромна гамма, а її вилиці здавалися більш вираженими через правильну гру світла і тіні, які використовував фотограф співачки.

Співачка дивиться в камеру з невловною стриманістю і глибиною думки. Ймовірно, в цей момент вона могла задуматися над вічною темою, яку зірка і підняла у своїй публікації.

Співачка поставила питання, на яке відразу ж відгукнулося багато її шанувальників.

"Як ви думаєте, чи може повернутися любов до колишнього через час? З вами таке траплялося?",- запитала чуттєва Могилевська.

Фоловери в коментарях висловили свою думку, а також засипали співачку компліментами про її оновлену зовнішність, яка так вражає відданих фанатів 45-річної Могилевської останнім часом.

"Шикарна", "Лялечка", "Красива, а в ці очі можна дивитися вічність", - відзначили Передплатники під публікацією зірки.

Нагадаємо, Могилевська зважилася показати Олю Полякову в реальному житті і тут же пошкодувала: "як з дачі їхала..."

Як повідомляла Politeka, розв'язна Могилевська напялила маску і похуліганила в машині, зірку не впізнати: "сьогодні свято"

Також Politeka писала, що смілива Могилевська ризикнула здатися без косметики: кадри чарівного перетворення