Стало відомо про смерть актора, Віктора Павлюченкова

Новина про те, що помер артист з'явилася на сайті Спілки кінематографістів Росії, повідомляє Politeka.net.

Як зазначається, артист Віктор Павлюченков помер на 58-му році життя. Повідомляється, що актор помер раптово.

Актор театру і кіно також був каскадером і сценаристом телевізійних передач на каналах РЕН ТВ, РТР, ТВЦ. Крім того, Павлюченков сам складав пісні.

Колеги описують артиста як доброзичливу, чуйну, мужню людину.

На рахунку Віктора більше 20 ролей у фільмах і серіалах, серед яких «Батюшка», «Апостол», «Отаман», «Передбачення», «До третіх півнів», "Моя прекрасна няня" та інші.

До слова, серіал "Батюшка" (2008 рік) отримав визнання публіки, проте артисту головна роль не зробила прориву в кар'єрі.

На сайті Стархіт з'явилися деякі подробиці трагедії.

Так, за словами колег, Павлюченков останні місяці життя поводився дивно. Він все рідше з'являвся на зйомках і рідко спілкувався з друзями.

Приятель зірки Василь Міщенко розповів, що у квартирі артиста з'явилися невідомі люди.

Коли відбудуться похорони, поки невідомо. Ймовірно прощання пройде в закритому режимі через пандемію.

Додамо, що артист знімався з 80-х років, йому діставалися, в основному, епізодичні і другопланові ролі. Щоб реалізуватися у творчості Павлюченков перекваліфікувався в каскадера.

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