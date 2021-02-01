Популярна українська співачка MARUV з подружкою влаштувала запальні танці в костюмах

Епатажна співачка MARUV не боїться дивувати публіку своїми зухвалими витівками, вражаючи відвертими вбраннями і рухами. В Instagram Stories зірка показала новенький костюмчик і станцювала в ньому перед своєю подружкою, пише Politeka.net.

MARUV не побоялася показати шанувальникам, як проходять її робочі будні і чим вона заповнює паузи між яскравими виступами. На своїй сторінці в соцмережі співачка знову підняла градус запальними і грайливими рухами, енергійно рухаючи майже не прикритими короткою спідничкою крутими стегнами.

На вигляді, яким похвалилася MARUV, вона, швидше за все, репетирувала свій черговий виступ. Співачка одягалася в вабливе чорне платтячко екстремальної довжини, в якому на грудях був зроблений привабливий для представників сильної статі виріз у вигляді серця.

Спокусливий образ доповнили довгі чорні рукавички з тієї ж тканини, що і плаття, і симпатичні чорні "вушка кролика", надіті на голову співачки.

MARUV станцювала разом з дівчиною зі свого балету, наряд якої майже в точності копіював одяг співачки, тільки з однією лише відмінністю: на голові замість вушок кролика красувалися маленькі вушка чорної кішечки.

Дівчата граціозно рухалися в такт музиці, поки MARUV не змусила свою "подружку-кішечку", загнану напором співачки, сісти на стіл і розсунути ніжки. MARUV майже впритул наблизилася до дівчини і та поклала їй руки на плечі, зупиняючи рух. Видно, що дівчата грали між собою і, судячи з їх виразу обличчя, це їм дуже подобалося.

"Добре, що тобі вже є 21",- жартівливо підписала свою публікацію MARUV.

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