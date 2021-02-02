Знаменита українська художня гімнастка Анна Різатдінова, яка була улюбленицею Влада Ями на проекті "Танці з зірками", відверто розповіла про те, що зробила пластичну операцію
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася відвертою розповіддю в розділі сторіз свого Instagram.
За словами Різатдінової, після пологів її сильно хвилював випирає живіт. Спочатку спортсменка думала, що цю проблему допоможуть вирішити тренування, проте пізніше лікарі діагностували у неї діастаз і пупкову грижу.
"Я розуміла, що у мене випирає животик після пологів, тому що я вчасно не одягла бандаж, не носила ніяких поясів. Ніхто не підказав, а самій було не до цього. Ну випирав живіт і випирав, я думала, що вправами можна все закачати, все виправити. Але не в моєму випадку", - розповіла Різатдінова.
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Влітку вона перенесла операцію для усунення діастазу і грижі, проте це вирішило проблему тільки зсередини, а зовні живіт спортсменки все ще залишався проблемним місцем.
У зв'язку з цим Різатдінова зважилася на ще одну операцію: на цей раз косметичного характеру.
У своїх Сторіз спортсменка зізналася, що вже починає відновлюватися після неї, повертаючись до звичного життя.
"Друзі, я вже в строю. Звичайно, болить животик, болить сильно, але в черговий раз я зрозуміла, наскільки я пишаюся тим, що я спортсмен...я могла зараз лежати вдома з ковдрою, з чашкою чаю і дивитися собі серіали. Але ось ця спортивна Гарт не дає мені цього робити", - розповіла Різатдінова.
Найближчим часом спортсменка наочно продемонструє результати операції.
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