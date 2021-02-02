Скандальна герцогиня Сассекська Меган Маркл відзначилася ще одним кроком, який йде врозріз з традиційною поведінкою членів королівської сім'ї

Як стало відомо, принц Гаррі і його дружина через місяць після народження свого первістка Арчі внесли зміни в його офіційне свідоцтво про народження, повідомляє The Sun.

Так, Меган Маркл прибрала своє ім'я з графи "мати", залишивши там лише титул – Її Королівська Високість герцогиня Сассекська.

Джерело зазначило, що цей вчинок став безпрецедентним кроком. На його думку, Маркл могла використовувати такий хід, щоб в черговий раз вколоти Кейт Міддлтон, яка вписувала в свідоцтва про народження дітей своє повне ім'я.

Однак, у вчинку Меган Маркл може бути і ще одне пояснення. Так, за словами джерела, дружина принца Гаррі може в якійсь мірі віддавати данину його покійній матері - принцесі Діані. Адже, як відомо, вона часто називала себе тільки своїм титулом - Її Королівська Високість принцеса Уельська.

Як відомо, свідоцтво про народження Арчі було зареєстровано 7 травня 2019 року – наступного дня після появи спадкоємця принца Гаррі на світ. Батьки вирішили змінити документ 5 червня.

Письменниця леді Колін Кемпбелл прокоментувала цей інцидент, назвавши його вкрай незвичайним. Вона також припустила, що герцогиня і її чоловік хотіли таким чином знову відзначитися і показати свою несхожість на принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

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