Скандальна герцогиня Сассекська Меган Маркл відзначилася ще одним кроком, який йде врозріз з традиційною поведінкою членів королівської сім'ї

Як стало відомо, принц Гаррі і його дружина через місяць після народження свого первістка Арчі внесли зміни в його офіційне свідоцтво про народження, повідомляє The Sun.

Так, Меган Маркл прибрала своє ім'я з графи "мати", залишивши там лише титул – Її Королівська Високість герцогиня Сассекська.

Джерело зазначило, що цей вчинок став безпрецедентним кроком. На його думку, Маркл могла використовувати такий хід, щоб в черговий раз вколоти Кейт Міддлтон, яка вписувала в свідоцтва про народження дітей своє повне ім'я.

Меган Маркл і принц Гаррі, скрін

Популярні новини зараз

У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."

Військовий переворот в М'янмі, люди штурмують банки і ринки: "Президента схопили...", з'явилися фото

У школі на Одещині знайшли тіла людей: трагічні подробиці

Осадча і Горбунов розговорилися на "Голосі країни", Балан повернувся на проект: «Це буде розрив»

Таємну дружину Олега Винника показали в Мережі, як вона виглядає: "Розбили Ви серця всім жінкам 40+"
Показати ще

Однак, у вчинку Меган Маркл може бути і ще одне пояснення. Так, за словами джерела, дружина принца Гаррі може в якійсь мірі віддавати данину його покійній матері - принцесі Діані. Адже, як відомо, вона часто називала себе тільки своїм титулом - Її Королівська Високість принцеса Уельська.

Як відомо, свідоцтво про народження Арчі було зареєстровано 7 травня 2019 року – наступного дня після появи спадкоємця принца Гаррі на світ. Батьки вирішили змінити документ 5 червня.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Письменниця леді Колін Кемпбелл прокоментувала цей інцидент, назвавши його вкрай незвичайним. Вона також припустила, що герцогиня і її чоловік хотіли таким чином знову відзначитися і показати свою несхожість на принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, мати Меган Маркл розкрила подробиці з особистого життя зіркової дочки, які здивують принца Гаррі.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл знову обійшла Кейт Міддлтон, дружина Вільяма може заздрити.

Також Politeka писала, що Маркл і Гаррі допустили фатальну помилку, в палаці такого не прощають.