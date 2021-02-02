Новий герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако подражнив постільним фото

Скоро на екрани вийде новий сезон реаліті-проекту, де дівчата будуть боротися за симпатію головного холостяка країни, яким цього разу став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако.

Чоловік захоплений не тільки бізнесом, а й спортом. Що і продемонстрував на нових фото в "Instagram", передає Politeka.net.

Так, Заливако показав кадри, на яких зображений в тренажерному залі. "Холостяк" показав накачані рельєфи преса без одягу, мабуть, вирішивши "добити" дівчат, які були в захваті і просто від його посмішки.

"Воууу, я як то залипла сильно сексуальний прес", " Скеля ... це ти?", "Михайло ви дуже мужній", "аж надто милий для холостяка", "Мммм, вогонь", "Заводить, так?", "вже пізно надсилати анкети на холостяка?", "Ось це Машина", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, минулого року Михайло здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців. Також він зізнається, що, незважаючи на успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання.

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