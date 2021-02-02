Співачка Ольга Полякова викликала ажіотаж несподіваними кадрами - ураган емоцій
Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіжі фото в "сторіз" в Instagram, на яких показала свою екскурсію на ковбасно-м'ясний завод.
Ольга вирішила, подивитися як роблять її улюблені сардельки, якими, як вона сама зізналася, снідає вже другий день. Захопленню зірки не було меж.
"О, Боже! Так, друзі, я перебуваю на ковбасно-м'ясному заводі... Дивіться, яка величезна коптилка, і коптять ребра! Ой, як пахне! А ось і сосиски приїхали... Ухууу, клааасс!", - вигукувала Полякова.
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Співачка детально зупинилася біля верстатів, де роблять сосиски. Ольга показала велику м'ясорубку, де перемелюють, за її словами "справжнє куряче м'ясо, свинину, яловичину і сало".
"А де ж папір?", - поцікавилася здивована знаменитість. "Такого не буває", - відповіли їй на виробництві.
"Для того, щоб зробити сосиску, людина стоїть і вирізає кожну жилочку... Уявляєте? Мені завжди здавалося, що сосиски продукт - не для їжі, але якщо ось так вирізається кожна жилочка з м'яса, то яка якість продукту... Круто!", - похвалила Полякова український товар.
Також дівчина показала спеціальне обладнання, з якого "виходять" вже готові вироби. Виявляється, працівники через одну вимірюють довжину сосисок.
"Хто бачив коли-небудь, як робляться сосиски? Боже, ви їх міряєте? І скільки вони повинні бути? 15 сантиметрів? Івлєєва (ведуча з "Орла і решки" Настя Івлєєва, - ред.) каже, що це мало, але для сосиски достатньо", - заявила Ольга, чим насмішила працівників.
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