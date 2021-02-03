Відома модель Олівія Калпо, яка отримала титул "Міс Всесвіт 2012", показала себе на відпочинку

На фото Олівія позувала в міні-сукні білого кольору і без білизни. Красуня стояла в босоніжках на сходинках, тримаючи щось в руці. Дівчина відразу привернула увагу розкішними ніжками. На інших кадрах Калпо вже зняли зі спини і можна помітити, що сукня ледве прикрила п'яту точку моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не могли б ви бути ще красивіше !!!!", "Приголомшлива", " Мій улюблений бренд!", "Дуже красиві картинки"," натуральна дівчина"," захоплюючи, як завжди"," чудова красуня"," красиві картинки"," Ти така шикарна", " мрія підходить. Досконалість з голови до ніг", "я дуже люблю це плаття", "ти приголомшлива", "ти завжди виглядаєш так бездоганно, просто чудово", "ти не з цього світу".

Ми писали, що Олівія Калпо, американська модель і актриса спокусила своїми неймовірними формами.

Модель опублікувала спекотне фото в блискучому купальнику. Олівія позувала в топі з довгими рукавами з приспущеними плечима.

Зірка одягла плавки, натягнувши їх вище стегон, підкресливши ідеальні форми. Завершили образ різні прикраси, в тому числі бірюзові сережки і намисто.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо прикувала до себе погляди, розсунувши ніжки в міні-бікіні

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