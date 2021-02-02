Дружина зірки "Танців з зірками" і хореографа Влада Ями показала стрункі ніжки на пляжі

Влад Яма і його дружина Ліліана продовжують радувати шанувальників незабутніми кадрами відпочинку з Майамі. В Instagram Stories Ліліана показала, як красиво виглядають її нескінченні ніжки на тлі зігрітого сонцем пляжу і блакитної морської гладі, пише Politeka.net.

Дружина Влада Ями володіє не тільки ангельським личком і красивою фігуркою. На відпочинку в Майамі вона не упустила можливості показати і інші принади свого тіла.

На кадрах Ліліана в коротеньких шортах з яскравим і соковитим принтом і обтягує чорній майці пройшлася по високому бордюру, немов по подіуму для моделей. Красуня навіть звабливо покрутила стегнами, хвалячись собою з усіх боків і даючи можливість шанувальникам оцінити її засмагле під гарячим сонцем Майамі тіло.

Для прогулянки в образі моделі дружина Влада Ями одягла зручні босоніжки чорного кольору з масивною білою підошвою. Це зробило її візуально ще вище і стрункішою. Ліліана розпустила своє довге чорне волосся, яке при кожному русі розвивалося і крутилося навколо. Вона картинно поклала одну руку на талію і повільно пройшлася по вузькому бордюру, демонструючи обтягнуті шортиками пружні сідниці.

Після цього Ліліана розвернулася до камери і почала позувати для фото на тлі нескінченної синяви води, пляжу і вишки рятувальників. Свій літній образ в цей день дружина хореографа доповнила оригінальними темними окулярами з тонкою "гранованою" оправою.

Ліліана із задоволенням демонструвала свої засмаглі ніжки і ідеальну оксамитову шкіру, сонячне світло на яких створило красиві контрастні відблиски.

"Прекрасна молода сім'я, де поважають, люблять, розвиваються, мріють, і, головне, цінують один одного. Ось до чого треба прагнути молодим людям. Ось за це вам, Ліля, і величезне спасибі. За вами спостерігають і вами захоплюються молоді, а ви показуєте приклад! Зараз це дуже цінно",- написали повідомлення в Stories Ліліани.

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