Популярні артистки далеко не завжди володіли бездоганним стилем і могли похвалитися ідеальною фігурою без вад

До того, як стати популярними, зірки часто експериментували зі стилем і нерідко через це потрапляли в об'єктиви фотографів на сцені і килимових доріжках в не найкращому вигляді. Так, зірки не раз отримували далеко не хвалебні відгуки про свої вбрання і стилі. Представляємо вашій увазі топ-добірку образів зірок, які дивують шанувальників. Фото були представлені на сторінці телеграм-каналу.

Раніше Ані Лорак блищала в квітчастих сукнях, міні-шортах і коротких сукнях, що були прикрашені камінням розміром з куряче яйце і перлами, з розрізами і вирізами у всіх можливих місцях. Нерідко траплялися зі співачкою конфузи через відкриті вбрання.

На початку своєї кар'єри Настя Каменських активно приміряла на себе образ R'n'b-принцеси. Вона постійно носила квітчасті штани, короткі сукні зі стразами, толстовки з короткими шортами і кепки з масивними прикрасами.

Лоліта Мілявська завжди була дамою без комплексів, тому вбрання зірки в минулому були настільки зухвалими, що деяка появи на публіці співачки вражало всіх. Обтягуючі боді, відкриті костюми і незручна колірна гамма не раз повергала в шок фанатів Лоліти.

У минулому "золотий склад" групи ВІА Гри, щоб набирати популярність, використовував всілякі способи. У тому числі і зміну стилю учасниць. Віра Брежнєва стала з'являтися у все більш коротких, відвертих нарядах. Надя Мейхер також не боялася надіти сукні, які більше оголювали, ніж приховували достоїнства. Часто дівчата були так відверто одягнені, що нерідко потрапляли під критику, за досить нетактовний стиль.

Тіна Кароль зараз дотримується обраної лінії в стилі. Однак раніше зірка носила зовсім інші наряди: більш помітні, сміливі і пікантні. Сукні з декольте, блискітки і насичений макіяж – її постійні супутники в минулих роках.

Ірина Білик до того, як отримала звання Народної артистки України, підкорювала телебачення досить сміливими образами фатальної спокусниці. Ромпери, розшиті паєтками, обтягуючі корсети і сукні з глибоким декольте, сукні з сіточки і модні кофти з вишивкою підкорювали не один раз фанатів.

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