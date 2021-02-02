Чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тразан) здивував дивною зовнішністю

Як передає Politeka.net, 50-річний стриптизер і актор показав нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким викликав подив у користувачів мережі.

"Мороз і сонце-день чудовий! Всім добра!",- написав він.

Тарзан показав Селфі, зроблене в авто. Він зображений на фото зі звичною пишною кучерявою шевелюрою. Але ось в іншому чоловік королевою виглядає незвично.

Зокрема, користувачі мережі відзначили, що у Глушка якось змінилася форма обличчя. Його запідозрили у зловживанні пластикою.

"Є зміни в особі? Пластика?", "Що з обличчям?", "Стать змінює«,» видно шрами над століттями, обрізав видать«," що точно Тарзан? Я чомусь не впізнаю...", "З ботексом переборщили по-моєму", - пишуть в коментарях.

Раніше, Тарзан у своїх "сторіз" здивував пристрасним кадром з дружиною. Вони обидва обіймалися, а внизу артист "домалював" вогонь - прям аж запалали любов'ю один до одного. Судячи з усього, це фото було зроблено в Африці під час зйомок реаліті-шоу "Плем'я" за участю королевою.

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