Відома фітнес-тренер і модель Катерина Усманова показала розкішний відпочинок з коханим чоловіком і дитиною

Як передає Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію курортних фото, зроблених на Мальдівських островах. Сімейство вирушило на прогулянку по узбережжю і продемонструвало справжню ідилію.

Так Катерина Усманова покрасувалася в яскраво-червоному купальнику, який підкреслив її накачані сідниці і струнку фігуру, її чоловік Павло вибрав просторі чорні шорти і білу футболку, зав'язавши її на поясі. Малятко попустував в одних трусиках. Щаслива Трійця пройшлася по пляжу і насолодилася тінню під пальмами. У якийсь момент м'язистий Павло взяв Катерину за стегно, підняв її ногу і ніжно обійняв на очах у дитини.

"Якщо хочеш йти швидко - йди один. Якщо хочеш йти далеко - йдіть разом 💚 як вам - простіше одною або простіше заміжньою!? Мені одній теж класно, я взагалі обожнюю свободу і усамітнення, з 15 років забезпечую себе самостійно, але при цьому я ніколи не була одна. Мій один шлюб плавно перетікав в інший (цей 3) ☺ ️ хоча, відповідаю, кожен раз думала, що більше ні за що... Ми з Пашею можемо жити один без одного. Ми не залежимо ні матеріально, ні емоційно один від одного. Ми просто кожен день вибираємо один одного. Вибираємо сьогодні один одного любити, цінувати і поважати", - висловилася Усманова про свої стосунки.

Багато коментаторів розділили позицію моделі і оцінили її зовнішній вигляд на відпочинку:

"Ви молодець, така мудра!"; "Ви чудовий союз❤️просто ви... виросли";" Дочка так мило спостерігає за батьками";" найголовніше, що в родині діти повинні бачити любов мами і тата, це вчить їх здатності любити) Поля так розчулено дивиться на Вас на останньому фото";"на другому і третьому фото прям нагадали фільм Блакитна лагуна".

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