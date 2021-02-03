Американська актриса Меделін Петш, яка нещодавно завершила зйомки в першій частині серіалу "Рівердейл" 5 сезон, здивувала похмурим образом

У дитинстві актриса постійно комплексувала через свою зовнішність, а однокласники дражнили її через незвичайний-яскравий колір волосся. Зараз же все змінилося і тепер Меделін вважається однією з найстильніших молодих актрис. Дівчина не тільки здатна підкорити яскравими нарядами, але і природною красою.

Як можна помітити, без макіяжу Петш виглядає досить мило і ніжно. А ось без накладних вій, з легким мейком з акцентом на підфарбовані брови і невеликі стрілки, дівчина виглядає ще й жіночно. Проте, в новому невеликому ролику в розділі Сторі втомлена знаменитість спантеличила сумним виглядом.

Незважаючи на легкий макіяж, приховати втому Меделін повністю не вдалося. Однак користувачі могли оцінити зовнішність зірки в цілому, адже без нафарбованих губ вона виглядала і правда мило.

Глядачі часто ставлять під сумнів природність зовнішності Петш і припускають, що її губи, волосся і вії – результат роботи фахівців індустрії краси, тому до них завжди прикуто багато уваги.

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«Королева; Королева😍 двічі😍❤️; Моя дитина ❤️ крихті пора на відпочинок; Woooow😘; Моя королева троянд; Бджолина матка 🐝; Красиво💜 чому вона така стильна; вона така чудова 👑❤ Любов 😍; наступний епізод будь ласка; Королева ❤; Не можу дочекатися, коли ця крихітка перевершить усіх», - пишуть фанати.

Нагадаємо, що Меделін Петш з " Рівердейл» запідозрили в пластиці після селфі без макіяжу

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