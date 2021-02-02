Дружина українського співака Віктора Павлика, Катерина, поділилася секретом материнського щастя

Як пише Politeka.net, 26-річна вагітна дівчина виклала в мікроблозі "Instagram" нові фото, зроблені під час прогулянки по Києву. Вона вибралася подихати свіжим повітрям разом з Віктором Павликом, вбравшись в Червону зимову куртку, просторі чорні штани, рожеву шапку і різнокольорову хустку.

Катерина, яка взяла прізвище чоловіка тільки через півроку після весілля, з радісною посмішкою позувала на тлі Михайлівського Золотоверхого собору. В описі вона поділилася, що доставляє їй найбільше задоволення під час вагітності.

"Що найголовніше для майбутньої мами? Приємні емоції, сонечко і коханий поруч 💕 💕 💕 дякую, Всесвіте, за все", - підкреслила Катерина.

Користувачі соціальної мережі висловилися про зовнішній вигляд дівчини в коментарях і побажали їй всього найкращого:

"Ви прекрасні🤗 🎀"; " будьте щасливі і здорові завжди!"; "Пузики-карапузики"; " ви молодці!гарного настрою і позитивних емоцій"; "красуня"; "дуже йде колір курточки".

У травні 2020 року 54-річний Віктор Павлік зіграв весілля зі своїм концертним, яка заявила, що з дитинства була його фанаткою. А нещодавно стало відомо, що Катерина завагітніла і вже знаходиться на п'ятому місяці. Пара разом з родичами вже дізналися стать дитини і вибрали ім'я, проте не розкривають його до народження малюка.

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