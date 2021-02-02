Принц Вільям потрапив у скандал після того, як виступив із заявою проти расизму у футболі

Публікація з'явилася в мікроблозі герцога Кембриджського в Twitter.

Як відомо, принц Вільям є главою Футбольної асоціації Англії, і в мікроблозі опублікував кілька публікацій, в яких засуджує расистські коментарі на адресу футболістів з "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".

"Расистські образи, будь то на полі, трибунах або в соцмережах, гідні презирства, і вони повинні припинитися зараз же. Ми всі відповідаємо за створення середовища, в якому такі образи неприпустимі. Я вдячний всім гравцям, уболівальникам, клубам і організаціям, які рішуче засуджують ці зловживання", - сказано в заяві герцога Кембриджського.

Але такі слова принца Вільяма розлютили користувачів популярної соцмережі Twitter. Вони викрили чоловіка Кейт Міддлтон в лицемірстві, адже в аналогічній ситуації він не заступився за герцогиню Меган Маркл.

"Я б дійсно хотіла, щоб ви і ваша сім'я були такими ж гучними антирасистами, коли мішенню була герцогиня Сассекська", - відповіла в коментарях автор CNN Крістен Майнцер.

Самій же Меган Маркл влаштували цькування в 2016 році, коли вона почала зустрічатися з принцом Гаррі. У сосцетях постійно писали, що обраницею молодшого сина принцеси Діани стала дівчина змішаної раси.

Нагадавши, Мати Меган Маркл розкрила подробиці з особистого життя зіркової дочки, які здивують принца Гаррі.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл і принц Гаррі публічно зганьбилися скаргами на "важке" життя в особняках

Також Politeka писала, що Справжня натура Меган Маркл викрита, пристрасті киплять з новою силою