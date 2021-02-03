Співакові Віктору Павлику доводилося жити на два міста, коли у нього в далекому 1987 році народилася дочка

Відверте зізнання музиканта прозвучало в ефірі програми ЖВЛ.

За словами популярного виконавця, його дочка Христина від другого шлюбу скромна і не пішла по стопах зіркового батька.

"Вона дуже тиха, непублічна. Вона не пішла по [моїх стопах]", - зізнався Віктор Павлік.

А після того, як дочка народилася в 1987 році, він працював у Тернополі і жив у гуртожитку, а до сім'ї зрідка приїжджав на вихідних.

"Коли були концерти або весілля, тоді я не приїжджав" – - продовжив Віктор Павлік і додав, що з цією дружиною вони розлучилися в 1995 році, після чого поїхав на заробітки до Туреччини

Його дочка Христина трохи старша за нову дружину Віктора Павлика: якщо спадкоємицю співака 34 роки, то його коханій - 26 років.

Раніше Віктор Павлік розповідав, що не пропускає можливості навідатися до сина на могилу, щоб поговорити з ним трохи і прочитати молитву.

За словами Віктора Павлика він весь час відчуває його присутність і вірить, що син знаходиться в кращому місці. Саме це допомагає співакові триматися і жити далі.

"Зараз я, коли ми в Києві, щонеділі їжджу до Павла на могилу, я з ним спілкуюся, ми молимося разом. Я дуже його відчуваю, дуже. І я знаю, що він бачить, він на небі, він мій ангел...",- ділився почуттями співак.

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