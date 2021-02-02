Відомий співак Філіп Кіркоров вразив шанувальників незвичайними іграми з іграшковим літачком

Філіп Кіркоров у своєму Instagram похвалився унікальним подарунком, який він отримав з Парижа. Відкривши коробку, співак здивувався іграшковому літачку і зачитав запрошення, пише Politeka.net.

На відео співак, сидячи в кріслі, із захопленням став розпаковувати подарунок, який став своєрідним іменним запрошенням Кіркорова на закритий показ men's collection Winter'21, який проходить в Парижі.

Співак, як і завжди, виглядав досить незвично, вибравши помітний і відповідний тільки поп-королю наряд. На ньому був білий світшот з величезною об'ємною вишивкою золотого кольору у вигляді голови Лева. На плечах і рукавах красувався Золотий розсип тонкої вишивки, що нагадує сонячні промені. Образ доповнили масивні кросівки з вставками з каменів, які переливалися під світлом.

Продовжуючи розглядати посилку, Філіп захоплено промовив "Вау", коли побачив всередині деталі маленького літачка, який потрібно було зібрати самостійно. Співак не став показувати процес складання іграшки, а пограв з монтажем відео, щоб шанувальники побачили вже готову модель.

Кіркоров із загадковим обличчям почав розкручувати лопаті іграшки, після чого з завороженим поглядом запустив літачок.

Кадри відео продовжилися захопливою подорожжю літачка по красивих вулицях міста.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov)

Шанувальники Філіпа Кіркорова неоднозначно сприйняли ідею співака пограти з літачком, про що і написали у своїх коментарях до відео.

"Все ніяк Філіппік не виросте", "Радість яка! Філіпу літачок подарували", "Щось дядько Філіп на цигана став скидатися", "Весь такий хлопчина", "Королівське запрошення!",- написали фоловери в соцмережі.

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