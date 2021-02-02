Внучка відомого актора Михайла Боярського Катерина порадувала фанатів зухвалою позою в короткій спідниці

Катерина Боярська вже добре вивчила переваги своїх фанатів і безсовісно привертає увагу публіки яскравими і досить відвертими кадрами у своєму Instagram. Цього разу дівчина показала образ для вечірки, де знову одягла коротку спідничку і похвалилася помітними параметрами, пише Politeka.net.

21-річна Катерина в новому образі зовсім не схожа на хорошу дівчинку: пекучий блонд на розпущеному волоссі, зухвалий погляд і млосна поза відразу піднімають градус серед шанувальників.

На фото Катерина позує практично лежачи на підлозі, Освітлена рожевим і блакитним світлом. Дівчина ефектно вигнулася для знімка, візуально піднявши апетитні груди, обтягнуту білим трикотажним топом. Недбало визирає з-під маєчки бретель від білизни приковувала погляди не менше, ніж коротка спідниця, складки якої ледь могли прикрити соковиті стегна Катерини.

Внучка Боярського додала до зухвалого образу розбурхують фантазію чоловіків чорні колготки в дрібну сітку і об'ємні кросівки чорного кольору. А для більшого ефекту Катерина провокувала шанувальників зігнутою стрункою ніжкою, яка відкрила вид на ніжну внутрішню частину стегна.

Свою яскраву фотографію соковита блондинка підписала словами "Давай, Барбі, підемо на вечірку!", а фанати тут же відгукнулися на такий провокаційний заклик дівчини.

"До божевілля відпад!!!!!! Супер!!!", "Красуня", "Красуня, сліпуче вогняна", "Вогонь", - оцінили публікацію фоловери, а також скрасили коментарі безліччю захоплених смайлів і емоджі.

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