Внучка відомого актора Михайла Боярського Катерина порадувала фанатів зухвалою позою в короткій спідниці

Катерина Боярська вже добре вивчила переваги своїх фанатів і безсовісно привертає увагу публіки яскравими і досить відвертими кадрами у своєму Instagram. Цього разу дівчина показала образ для вечірки, де знову одягла коротку спідничку і похвалилася помітними параметрами, пише Politeka.net.

21-річна Катерина в новому образі зовсім не схожа на хорошу дівчинку: пекучий блонд на розпущеному волоссі, зухвалий погляд і млосна поза відразу піднімають градус серед шанувальників.

На фото Катерина позує практично лежачи на підлозі, Освітлена рожевим і блакитним світлом. Дівчина ефектно вигнулася для знімка, візуально піднявши апетитні груди, обтягнуту білим трикотажним топом. Недбало визирає з-під маєчки бретель від білизни приковувала погляди не менше, ніж коротка спідниця, складки якої ледь могли прикрити соковиті стегна Катерини.

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Внучка Боярського додала до зухвалого образу розбурхують фантазію чоловіків чорні колготки в дрібну сітку і об'ємні кросівки чорного кольору. А для більшого ефекту Катерина провокувала шанувальників зігнутою стрункою ніжкою, яка відкрила вид на ніжну внутрішню частину стегна.

Свою яскраву фотографію соковита блондинка підписала словами "Давай, Барбі, підемо на вечірку!", а фанати тут же відгукнулися на такий провокаційний заклик дівчини.

"До божевілля відпад!!!!!! Супер!!!", "Красуня", "Красуня, сліпуче вогняна", "Вогонь", - оцінили публікацію фоловери, а також скрасили коментарі безліччю захоплених смайлів і емоджі.

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