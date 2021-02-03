Популярна російська співачка Наташа Корольова відпочила разом з мамою Людмилою Поривай на березі океану в Маямі

Як повідомляє Politeka.net, 74-річна родичка актриси від душі повеселилася на пляжі під наглядом дочки. Наташа Корольова розмістила кадри спільної прогулянки на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

У ролику Людмила з'явилася в квітчастому купальнику-боді з відкритою зоною декольте і чорних сонцезахисних окулярах. Мама співачки попустувала з чайками, пригощаючи їх хлібом. Безстрашні птахи тут же накинулися на ласощі, чим доставили жінці велике задоволення.

"Мама і чайки. Мамо, ти так схудла. Готуєшся до 75-річного ювілею?", поцікавилася Наташа, яка знімала те, що відбувається на камеру. Варто додати, Тарзану пощастило з тещею, яка живе в жаркому Майамі і завжди може прийняти гостей.

У наступному сторіз зірка показалася власною персоною, вона одягла рожевий купальник, поверх якого накинула синій халат з білими квітковими візерунками. Пляжний образ Королева доповнила крислатим капелюхом і великими окулярами. У такому вигляді дружина Тарзана зайшла в океан по щиколотку і прошліпала по воді, наспівуючи пісню, а для зручності вона раз у раз відтягувала підлозі халата в сторону, виблискуючи бікіні.

Раніше Наташа Корольова показала як розважається в Майамі без свого чоловіка Сергія Глушка. На одному з відео зірка прокотилася на яхті зі своєю подругою і допомогла їй вибрати нареченого через Інтернет.

Нагадаємо, що ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "виглядає просто потворно".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в міні-шортах влаштувала "дикі" танці з 74-річною мамою: "Ось це так!".

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