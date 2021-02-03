У Міністерстві охорони здоров'я України розкрили подробиці майбутньої вакцинації

Про це 3 лютого повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ярослав Кучер під час щоденного брифінгу.

Чоби отримати щеплення неодходимо записатися. Запис буде відкрито за місяць до початку вакцинації, зробити це можна буде трьома способами:

самостійно через Інформаційний портал COVID-19, який зараз у розробці, де можна буде обрати зручний медзаклад;

через національний контакт-центр з протидії коронавірусу 0 800 60 20 19 – працює цілодобово;

безпосередньо в медзакладі.

Всіх, хто отримає щеплення від коронавірусу або відмовиться від нього, внесуть в єдину базу Міністерства охорони здоров'я.

Відзначається, що це робиться, щоб дані про імунізацію населення було зручно використовувати. Наприклад, коли пацієнт звернеться до лікаря, можна буде легко дізнатися, чи є у нього щеплення від COVID-19.

"Для цього нами розроблений модуль імунізації, який використовує в собі всі необхідні міжнародні стандарти зберігання даних за цим напрямком. Він дозволяє зберігати інформацію про проведену імунізацію в зручному форматі як для лікаря, так і для самого пацієнта", – повідомив заступник міністра.

Система передбачає зберігання великої кількості важливої інформації про тип вакцини, яка була введена, її дозування, спосіб введення, причини проведення або не проведення вакцинації.

Зазначимо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що вакцинацію в Україні почнуть приблизно з 15 лютого. В цей час імунізувати будуть групи ризику і силовиків.

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