Відомий український співак Володимир Дантес знову розповів про свої взаємини з Надею Дорофєєвою
Співак після жартівливих розмов про розлучення і дивну любов Дорофєєвої до серіалу "Бріджертони" в Instagram Stories продовжив присвячувати шанувальників в особливі сімейні взаємини з дружиною, пише Politeka.net.
Так, замість ранкового поцілунку і ніжних слів Володимир Дантес отримав у відповідь на привітання дружини нецензурний жест. А після цього співачка, швидше за все показала себе не з кращого боку, оскільки Дантес назвав її справжнім деспотом.
На кадрах видно, як Надя Дорофєєва і Володимир Дантес сидять за кермом різних автомобілів, і співак вирішив зняти дружину на камеру. Зі словами "Хто це тут" він наблизив камеру, щоб побачити обличчя своєї коханої за опущеним склом. Але Дорофєєва зухвало посміхнулася і показала йому середній палець, а потім швидко закрила вікно.
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"Блін, Чудовий ранок. Спасибі, Надь, доброго ...",- коментує те, що відбувається співак.
Вже пізніше він додав відео, де сидить поруч з Надею і з легким відтінком гумору розповідає про її погану поведінку.
"Якщо ви колись захочете записуватися з Надею Дорофєєвою, повірте, ну, це - деспот взагалі у плоті. Покликав її допомогти мені... Я як дитина", - жартома скаржиться Володимир Дантес.
Нагадаємо, що напередодні ввечері Владимр Дантес, дивлячись, як Дорофєєва захоплено дивиться серіал і з апетитом їсть пельмені, заговорив про розлучення і про те, що дружина змушує його дивитися "Бріджертонів".
"Мені здається, ми розлучаємося...",- прокоментував тоді Дантес.
Нагадаємо, Дантес заговорив про розлучення з Дорофєєвою, розкривши несподівані причини: "Що за хрінь з нами?"
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