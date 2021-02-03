Коронавірус, яким шоумен Володимир Остапчук перехворів, вніс зміни в його життя

Відверте зізнання телеведучий зробив в інтерв'ю Факт.

Як розповів Володимир Остапчук, після того, як він з дружиною перехворіли коронавірусом, у нього з'явилося безсоння, від якого він дуже страждає.

Володимир остапчук з дружиною, Христина Гірник

"У мене розвинулася безсоння, яка вже кілька місяців не проходить. Не можу заснути до першої години ночі, доводиться себе заколисувати, як маленьку дитину. Або прокидаюся о четвертій ранку і не сплю по півтори-дві години", - відверто зізнався шоумен.

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Більш того, Володимир Остапчук зі своєю дружиною дотримуються дієти і виключили з раціону шкідливі страви.

"В іншому намагаюся дотримуватися всім відомих правил: ходжу в спортзал, не зловживаю алкоголем. А ще Христина готує дуже смачні і, найголовніше, корисні страви", - додав він в інтерв'ю журналістам.

Владимир Остапчук

Раніше ми розповідали, що дружина Володимира Остапчука також зіткнулася з ускладненнями після того, як перехворіла коронавірусом.

За словами дівчини, вона ще довго приходила до тями, боячись важких наслідків захворювання.

"Після ковід було щось схоже (панічні атаки - ред.). Через два тижні почався такий стан, типу, У мене запалення легенів, я почала сильно панікувати і благати Вову везти мене в лікарню, що я вмираю... Потім в результаті я зробила знову все обстеження. Лікарі сказали, що здорова, і тоді почала заспокоюватися", - відверто раніше зізнавалася Христина Горняк.

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