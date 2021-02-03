Коронавірус, яким шоумен Володимир Остапчук перехворів, вніс зміни в його життя

Відверте зізнання телеведучий зробив в інтерв'ю Факт.

Як розповів Володимир Остапчук, після того, як він з дружиною перехворіли коронавірусом, у нього з'явилося безсоння, від якого він дуже страждає.

"У мене розвинулася безсоння, яка вже кілька місяців не проходить. Не можу заснути до першої години ночі, доводиться себе заколисувати, як маленьку дитину. Або прокидаюся о четвертій ранку і не сплю по півтори-дві години", - відверто зізнався шоумен.

Більш того, Володимир Остапчук зі своєю дружиною дотримуються дієти і виключили з раціону шкідливі страви.

"В іншому намагаюся дотримуватися всім відомих правил: ходжу в спортзал, не зловживаю алкоголем. А ще Христина готує дуже смачні і, найголовніше, корисні страви", - додав він в інтерв'ю журналістам.

Раніше ми розповідали, що дружина Володимира Остапчука також зіткнулася з ускладненнями після того, як перехворіла коронавірусом.

За словами дівчини, вона ще довго приходила до тями, боячись важких наслідків захворювання.

"Після ковід було щось схоже (панічні атаки - ред.). Через два тижні почався такий стан, типу, У мене запалення легенів, я почала сильно панікувати і благати Вову везти мене в лікарню, що я вмираю... Потім в результаті я зробила знову все обстеження. Лікарі сказали, що здорова, і тоді почала заспокоюватися", - відверто раніше зізнавалася Христина Горняк.

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