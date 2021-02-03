Зірка "Дизель шоу" Євген Гашенко показав, як насолоджується сонцем і морем на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, артист, який проводить час на райському курорті, поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому Гашенко розповів про те, що розслаблятися теж потрібно правильно.

"На курорті треба ще вміти відпочивати. Буває, прилітаєш в екзотичне місце, починаєш відпочивати, а воно не відпочивається! І ніби як на морі, на пляжі, під сонцем... а думки в цей час десь в холодному місті, в якихось «термінових» недоробках",-написав актор.

На його думку, людина повинна вміти віддалятися від подібних думок і зосереджуватися на тому, що відбувається з нею «тут і зараз».

"Час зупиняється! Ти розчиняєшся в навколишній красі. Ось тоді і починається справжній відпочинок. Тобі спокійно, нікуди бігти не треба", - підкреслив Гашенко.

Він з жалем додав, що після повернення в місто придбане на відпочинку почуття легкості швидко випаровується.

Свій пост артист супроводив яскравим знімком, на якому показав, як розслабляється на курорті. На фото Гашенко в плавках лежить на дошці в блакитних водах чистого моря. Артист явно засмаг і продовжує отримувати насолоду від відпочинку.

Його шанувальники бурхливо відреагували на новий пост.

"І я хочу море побачити!", "Красивого відпочинку", "Женя, зарядись якісно! Відмінного відпочинку!",- пишуть люди.

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