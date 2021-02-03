Принцу Гаррі доведеться самому повертатися до Великобританії

Про це пише британський таблоїд The Daily Mail.

За інформацією інсайдерів, Меган Маркл "відшила" принца Гаррі і королеву Єлизавету II, і не планує їхати до Великобританії найближчим часом.

Раніше з'являлася інформація про те, що герцоги Сассекські можуть повернуться в Лондон з нагоди 95-річчя королеви Єлизавета II і 100-річчя принца Філіпа.

У разі приїзду вони могли б взяти участь в офіційному військовому параді, а на 1 липня заплановано відкриття пам'ятника принцесі Діані. Гаррі збирався бути присутнім на ньому разом з братом, принцом Вільямом.

Однак, як стверджують джерела, Меган Маркл відмовилася повертатися до Великобританії, тому він сам відправиться в Лондон.

Такий вчинок Меган Маркл продиктований особистими і практичними причинами, оскільки вона побоюється за своє здоров'я через нові спалахи COVID-19.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл принизила Кейт Міддлтон.

Днями герцогиня Сассекська змінила свідоцтво про народження свого спадкоємця Арчі: вона прибрала звідти своє ім'я і залишила тільки титул "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

Британські експерти вже назвали вчинок Меган Маркл «безпрецедентним кроком» і «приниженням» Кейт Міддлтон, яка використовувала своє ім'я в свідченнях дітей — Джорджа, Шарлотти і Луї. Єдина, кому можна було пробачити подібне, як стверджують ЗМІ, була Принцеса Діана.

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