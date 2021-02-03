Україні продовжують скаржитися на незрозуміле блокування карт у ПриватБанку
Чергова скарга з'явилася на порталі Мінфін.
За словами жінки, вона була клієнткою ПриватБанку впродовж 11 років, а на минулому тижні банк заблокував їй усі рахунки.
Більш того, через блокування рахунків вона не може навіть проїхати в громадському транспорті, а дитина не може харчуватися у школі.
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"Обіцяли розгляд справи спочатку одну добу, але потім збільшили розгляд до п’яти діб. Сьогодні уже більше тижня як обіцяють розібратися. Ніхто не може обгрунтовано пояснити чим я так завинила перед банком, що мене так заблокували?! Не попередили про блокування, хоча я саме в той день була у відділенні банку і надавала дані, що спричинило величезні незручності!", - продовжила клієнтка у своїй скарзі.
Вона також зазначила, що не розуміє політику ПриватБанку, який може залишити клієнтів без грошей у будь-який момент.
"Жахливе відношення банку до постійних клієнтів. Політика ПриватБанку мені не зрозуміла, безтактна та насторожуюча, ніколи не знаєш в який момент тебе кинуть! Не рекомендую банк тим, хто подорожує, можете в одну мить залишитися без коштів! Та й усім іншим теж рекомендую подумати перш ніж починати користування банком!", - резюмувала жінка у негативному відгуку.
У ПриватБанку оперативно відреагували на скаргу та зазначили, що блокують рахунки українців згідно чинного законодавства.
"Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення. У разі, якщо у вас залишились додаткові питання, ви можете надіслати запит на адресу для кореспонденції", - написав співробітник банку у коментарях.
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