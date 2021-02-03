Артур Пирожков блиснув на піщаному пляжі біцепсом, фанати оніміли, він кращий
Відомий актор і шоумен, Артур Пирожков, порадував своїх фанатів кумедним фото, від якого прийшли в захват не тільки шанувальники шоумена, але й колеги. Як передає портал Politeka, в акаунті Пирожкова в Instgaram з'явився колаж.
На кадрах, які "лайкнув" відомий гуморист Максим Галкін, Пирожков стоїть на пляжі. Обидві фото зроблені на одному і тому ж пляжі. Однак на одному фото шоумен "розпустив" живіт, а на другому втягнув його, блиснувши підкачаними м'язами. Артист підписав фотографії: "3 січня" і "3 лютого".
Шоумен у своєму пості вирішив розповісти, як за місяць привести себе у форму. А в каруселі Пирожков придумав інші підписи до фото: "До" і "після", "в спортзалі" і "в роздягальні", "на пляжі з дружиною" та "Без дружини".
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Шанувальники вирішили підтримати гуморний настрій Пирожкова, і стали називати по-своєму запропоновані актором фото, а також підкреслили, що Пирожков має чудовий вигляд, особливо з підтягнутим животом. Вони залишили багато позитивних коментарів і подякували Олександра Ревву, так по-справжньому звуть співака.
"З дружиною і без дружини прям в точку 😆 😆 😂 😂 😂 ", "Думав тут тебе ніхто не впізнає/коли побачив колишню", "Видихайте Саша ❤ ️ ми вас любимо і 3 січня, і 3 лютого, і навіть 3 березня",- написали фанати коментарі.
Артур Пирожков часто радує шанувальників, піднімаючи настрій то своїми жартами та піснями. Відомо, що Пирожков, як і всі зірки шоу-бізнесу відправився на відпочинок в теплі краї. Артур взяв з собою "своїх улюблених дівчат", дружину з доньками.
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