Український телеведучий Юрій Горбунов похвалився архівним знімком з Катею Осадчою і теплими спогадами

За зоряним сімейством Юрія Горбунова і Каті Осадчої із задоволенням спостерігають їх незліченні шанувальники, адже пара постійно розповідає про свої стосунки і хвалиться гармонійними фото. Одним з таких знімків телеведучий поділився у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Юрій Горбунов вирішив похвалитися приємним спогадом своєї поїздки до Львова, де вони з Катею Осадчою встигли прогулятися по площі Ринок і провести незабутній час разом.

На фото Катя Осадча ніжно притулилася щокою до свого чоловіка, показуючи, як їй добре в компанії люблячої людини. Телеведуча щиро посміхалася, як і сам Горбунов, який, ледь стримуючи приємні емоції, робив селфі на тлі знаменитої площі старовинного міста.

У цей день Катя Осадча замість капелюшка одягла на голову яскравий об'ємний ободок червоного кольору, доповнивши їм колірну гамму свого оригінального картатого пальто. Водночас Юрій надів стриману синю куртку, оскільки на вулиці було досить прохолодно.

"Приємні спогади про Львів! Іноді натрапиш на якесь фото в телефоні, і відразу згадуєш цілий ряд подій, з ним пов'язаних!",- описує свої емоції Юрій Горбунов.

Шанувальники телеведучих прийшли в захват від цього архівного знімка і написали, що в парі дійсно панує гармонія і любов.

"Але то гарна пара, гарні!", "Така красива... І так тебе любить, Юр...", "Файно!!!! Завітайте і у Тернопіль!!!! У нас теж є, чим здивувати", - пишуть фоловери під публікацією телеведучого, додаючи до коментарів багато емоджі у вигляді сердець.

Нагадаємо, що нещодавно Юрій Горбунов і Катя Осадча показали, як разом готують сімейну вечерю на своїй кухні. В меню пари була яловичина, яку вони запікали в новому електрогрилі, а телеведуча на своїй сторінці навіть поділилася хорошим рецептом.

Нагадаємо, щасливий Горбунов вирішив здивувати " вагітну "Осадчу на ніч дивлячись:" є шістнадцять варіантів..."

Як повідомляла Politeka, пустотлива Осадча вразила дитячими розвагами на вулиці, в мережі ахнули: "Горбунову пощастило"

Також Politeka писала, що Олег Винник розповів "вагітній" Осадчій, де і з ким провів відпустку, "вовчиці" напружилися: "скучили?"