Популярна українська співачка MARUV показала, як управляється з покірними подружками

Відома співачка MARUV славиться своїми епатажними і відвертими образами, один з яких вона знову показала в своєму Instagram. Зухвала співачка представила коротку відеозарисівку до нового кліпу на пісню VIP, пише Politeka.net.

MARUV продовжує дивувати своїми образами до пісні свого альтер его SHLAKOBLOCHINA і після Instagram Stories в чорних сукнях вона перейшла на більш ефектні луки.

На кадрах, знятих у квартирі, MARUV показала мікро кліп, представивши в обтягуючому латексному костюмчику червоного кольору, який підкреслив всі її "принади" найвідвертішим чином. На грудях в звабливою прорізи виднілася" та сама " западинка, яка при кожному пульсуючому Русі камери представала крупним планом.

Неймовірний костюм співачки був оброблений безліччю ремінців і кілець, надаючи образу деяку агресивність. До того ж про це говорила і вся "композиція". MARUV, надівши червоні колготки і чоботи-панчохи на шнурівці і величезному каблуці в прямому сенсі осідлала двох "подружок", які стояли на колінах перед співачкою.

MARUV гладила дівчат в костюмах з вушками по спинці, звивалася над ними, прогинаючи спинку, поки покірні подружки підспівували слова пісні, піднімаючи голови і опускаючи їх назад, немов підкоряючись своїй пані.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від MARUV (@maruvofficial)

Фанати співачки по-різному відреагували на таку ефектну появу своєї фаворитки.

"Ви, трек, костюми, рухи... Кайф!", "Прикольненько", "Свободу кішечкам!!!", "Все спекотніше і спекотніше, дівчата", "Ти найголовніша богиня серед богинь","Дівчата, я до вас хочу", "Красатулі!!!", "Як завжди, - незрівнянно", "Аня, ти бомба", "Вечериночка в хаті у Марув", - написали фоловери в соцмережі.

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