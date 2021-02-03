Артисти "Дизель шоу" здивували шанувальників перевтіленням у колоритних бабусь

Гумористи заінтригували шанувальників новинами про новий проект. Відповідний пост з'явився на сторінці шоу в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Знімаємо новий проект. Подробиці дуже скоро. Чекайте!",- повідомили в "Дизель шоу".

Цей пост супроводжує фотографія, на якій артисти Євген Гашенко, Євген Нікішин і Сергій Писаренко постали в нових образах. Судячи з усього, саме в них вони будуть грати в новому проекті.

Троє гумористів перевтілилися в колоритних українських бабусь. Вони одяглися в різнокольорові светри, теплі Жилети, хустки і шапки. Доповнив їх образи макіяж з нарум'яненими щоками.

Шанувальники тут же відреагували на новини, залишивши під постом безліч коментарів.

"Це ж з відкудова таких красунь до нас замело?", "Когось не вистачає", "щось дуже веселе нас чекає, швидше б побачити", "класно. Дійсно інтрига. Ви прекрасні. Безсумнівно, щось цікаве", "не смішно, хлопці. Займіться іншою справою. Робіть людям ремонти, клейте шпалери, наприклад", "Бабки-вогонь!", "Три дівиці під вікном", "ми всі бачимо, ми всі знаємо", "напевно буде назва: Бабки на бабки", "Женя вилита свекруха моя", "блін які богині", - пишуть люди.

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