Артисти "Дизель шоу" здивували шанувальників перевтіленням у колоритних бабусь
Гумористи заінтригували шанувальників новинами про новий проект. Відповідний пост з'явився на сторінці шоу в Instagram, повідомляє Politeka.net.
"Знімаємо новий проект. Подробиці дуже скоро. Чекайте!",- повідомили в "Дизель шоу".
Цей пост супроводжує фотографія, на якій артисти Євген Гашенко, Євген Нікішин і Сергій Писаренко постали в нових образах. Судячи з усього, саме в них вони будуть грати в новому проекті.
Троє гумористів перевтілилися в колоритних українських бабусь. Вони одяглися в різнокольорові светри, теплі Жилети, хустки і шапки. Доповнив їх образи макіяж з нарум'яненими щоками.
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Шанувальники тут же відреагували на новини, залишивши під постом безліч коментарів.
"Це ж з відкудова таких красунь до нас замело?", "Когось не вистачає", "щось дуже веселе нас чекає, швидше б побачити", "класно. Дійсно інтрига. Ви прекрасні. Безсумнівно, щось цікаве", "не смішно, хлопці. Займіться іншою справою. Робіть людям ремонти, клейте шпалери, наприклад", "Бабки-вогонь!", "Три дівиці під вікном", "ми всі бачимо, ми всі знаємо", "напевно буде назва: Бабки на бабки", "Женя вилита свекруха моя", "блін які богині", - пишуть люди.
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