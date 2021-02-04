Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, ледь не вивалила бюст з відвертого топіка

Модель завоювала титули не дарма, передає Politeka.net. Калпо виглядає просто чудово - її фігура і зовнішність в цілому просто гіпнотизують.

Красуня підкреслює свої достоїнства різними відвертими нарядами. Цього разу в сторі її Instagram з'явилися відео.

Олівія сиділа в одному із закладів з друзями і улюбленим вихованцем.

Модель одягла топік зі сміливим декольте, з якого виставився пишний бюст з кінчиками світлої білизни - ефектна леді.

Оператор підніс камеру занадто близько до принад зірки, знявши їх у всій красі.

Пізніше красуня показала, що під пальто на її колінах сидить її улюблена собачка.

У пості Калпо розповіла, що відчуває біль у грудях, пов'язану з менструальним циклом. Красуня попросила поділитися з нею, хто ще відчуває таке, як вона.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Олівія Калпо потрапила у фешн-індустрію, коли була студенткою Бостонського університету. У 2010 році дівчина підписала договір про співпрацю з Maggie Inc. Через роки вона вперше стала учасницею конкурсу краси.

Після перемоги в одному з конкурсів, Олівія стала учасницею "Міс США". Красуня привернула увагу журі та громадськості не тільки своїми ідеальними формами, а й висловлюваннями на захист транссексуалів.

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