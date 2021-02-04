Біда трапилася у відомої російської актриси Олесі Железняк, яка зіграла в серіалі «Свати» роль дружини Мітяя Ларису Буханкіну
Зірка стала жертвою зловмисників. У артистки викрали 50 тисяч рублів, повідомляє агентство "Москва" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Олеся Железняк сама звернулася в поліцію і повідомила, що з її банківського рахунку хтось списав гроші. Хоча дані своїх карт зірка нікому не надавала. Поліція проводить перевірку, вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Зазначимо, у листопаді 2020 року Олеся Железняк скаржилася, що сильно постраждала фінансово через карантин. Тобто в такій ситуації, пропажа грошей дійсно може стати для неї великим потрясінням.
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Через обмежувальні заходи у артистки дуже скоротилася кількість гастролей.
При цьому у зірки "Сватів" - четверо дітей, старшому Савелію 16 років, а молодшому Фомі 7 років.
"Навчання дітей віддалено - це окреме випробування для їх батьків. Але що скаржитися? Приймаєш нові умови як даність. Зараз всім непросто", - говорила актриса.
Також Олесі Железняк доводиться виплачувати іпотеку.
"Це і фінансово відчутно. Але іпотеку так-бідно потихеньку виплачую", - розповідала Железняк раніше.
Однією з дуже відомих робіт артистки була також роль в "моїй прекрасній няні".
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